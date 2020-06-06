С энергетического рынка Украины было вымыто 20 миллиардов гривен через различные схемы, которые стали возможны из-за бездействия или отдельных решений Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подконтрольной надзирателю за энергетической отраслью, председателю комитета топлива и ЖКХ Андрею Герусу

Об этом на пресс-конференции сказал соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный, пишет Обозреватель.

"Таких схем несколько. Мы считаем, что примерно за момент, когда изменился состав НКРЭКУ, по всем признакам и о чем все говорят, которое подконтрольно председателю комитета господину Герусу – около 20 миллиардов гривен куда-то исчезли в неизвестном направлении", – заявил Тынный.

Он добавил, что был свидетелем баталий на заседании Совета национальной безопасности и обороны, во время которого поднимался вопрос проблемы оплат на рынке электроэнергии из-за махинаций отдельных трейдеров.

"Насколько я понял, есть огромные перекосы на рынке небалансов, за счет чего определенные трейдеры, связанные с компанией "Центрэнерго", зарабатывают по $1,5 в сутки. Нам (предприятиям зеленой энергетики. – Ред.) ничего не платят, а где-то есть компания, которая на 1,5 миллиона долларов в сутки грабит, условно говоря, Энергоатом и зарабатывает на этом", – подчеркнул участник рынка.

По его словам, еще одна из схем стала возможна из-за того, что НКРЭКУ не решила ситуацию, когда промышленность переплачивает за возможность населения покупать электроэнергию по льготным ценам. Тынный отметил, что доступ к админресурсу позволяет некоторым компаниям не платить за электроэнергию и прикрываться тем, что за нее как будто не заплатило население. Кроме того, компании имеют доступ к низкой цене на электроэнергию как для населения.

"Я думаю, что в среднем сейчас по 2 гривны 80 копеек потребляет украинский бизнес. Но некоторым бизнесменам, приближенным к Герусу и другим, удается покупать электроэнергию по 80 копеек – в три раза дешевле", – подчеркнул соучредитель ассоциации.

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины, НКРЭКУ, а также Служба безопасности Украины ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По информации Радио Свобода, структуры Коломойского вымыли 4 млрд грн из госпредприятия. Аналогичные 4 млрд задолженности подтвердил и Фонд госимущества.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать успешную приватизацию "Центрэнерго", даже несмотря на убытки, возникшие в результате управления компанией людьми Коломойского.