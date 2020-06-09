Підвищення ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), потрібно відтермінувати на рік. Про це заявила виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Оксана Оринчак.



«Наша позиція в тому, щоби хоча би дати всім, так як я представляю Національну асоціацію добувної промисловості, всім добувникам, яких стосується по ренті плата, щоб хоча би на рік відтермінувати, хоча би до травня 2021 року. Це з найменшого, що ми просимо. Із найбільшого – взагалі не міняти ренті ставки», - сказала Оринчак.



Вона наголосила, що в інших країнах влада в умовах нинішньої коронакризи допомагає вітчизняному бізнесу, в той час як в Україні навпаки – збільшують податкове навантаження для підприємців.



«Країна, в якої постійно йде занепад промисловості, особливо добувної останнім часом, повинна не вбивати промисловість, а стимулювати її. Один з інструментів стимулу – це взагалі не піднімати рентну ставку», - зазначила Оринчак.



На її думку, підвищення ренти призведе до знищення вітчизняної видобувної галузі та зменшення експорту і, відповідно, валютних надходжень в країну.



«На сьогоднішній день ГМК – одна з ключових галузей економіки України. Тобто, це є формування 12% ВВП всього. І фактично ці підприємства експортують понад 80% продукції, що виробляється, за рахунок чого забезпечує 26% експорту України. І є ключовим джерелом валютних надходжень, це приблизно 12,8 мільярдів доларів тільки за 2019 рік. Це 190 тисяч осіб, із суміжними галузями це 600 тисяч осіб. Це великий кусок галузі, яку фактично будуть вбивати підвищенням цієї ставки», - сказала Оринчак.



Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.



За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.



Ключові металургійні підприємства звернулись до Президента України Володимира Зеленського з проханням відтермінувати підвищення ренти на видобуток залізної руди на один рік до завершення економічної кризи.