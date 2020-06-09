В умовах кризи влада має підтримати металургів, а не підвищувати податковий тиск на них, збільшення ренти на видобуток руди потрібно скасувати. Про це заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко.



«Ми наполягаємо, щоб Уряд зробив, до речі так, як президент заявляв, що буде знижено подитковий тиск на українських виробників. Законопроект, який став Законом № 1210 взяв і підняв, наприклад, ренту, рентні платежі на українську руду. Руда це головна сировина для вироблення українського металу. І тепер українські металургійні підприємства зі Сходу пишуть і завляють і говорять правду, що підняти на 50% так, як цей уряд підняв платежі, тобто мита на руду, означає, по суті, придавити українські металургійні підприємства, поставити їх в нерівні в гірші конкретні умови ніж навіть європейські наші конкуренти», - сказав Наливайченко.



Він також наголосив, що збільшення ренти негативно позначиться на роботі ГМК та призведе до втрати робочих місць.



«Це скорочення і втрата робочих місць для українців. Ось чому треба розуміти і чому ми наполягаємо. Якщо і говорить президент Зеленський про те, що знімаємо навантаження з українського бізнесу і з українських виробників, то Уряд має так і зробити, а не підвищувати ренти і платежі на українські підприємства», - зазначив Наливайченко.



Раніше, у Федерації роботодавців України в зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу, яким передбачено збільшення ренти на видобуток руди, вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.



За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.



Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.