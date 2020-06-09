Повышение ренты на добычу железной руды необходимо отложить на год, чтобы не ухудшать работу отрасли в условиях кризиса.

Об этом написал аналитик GMK Center Андрей Глущенко в блоге на «Лига».



По словам эксперта, в Украине нет экономической политики, поддерживающей развитие железорудной промышленности. Эта отрасль позиционируется исключительно как сырьевая, не создающая высокотехнологичных продуктов и поэтому недостойная какого-либо стимулирования. Но повышение ставки ренты на добычу руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, может привести к серьезным потерям в отрасли.



«В 2019 году производство ЖРС в Украине практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, а производство наиболее технологичных продуктов (окатышей) сократилось на 3,1%. Если взять более длительную ретроспективу, увидим, что с 2014 года производство ЖРС в целом падает в среднем на 2,0% ежегодно. Повышение ренты на добычу железной руды будет только способствовать этой негативной динамике, в т.ч. за счет потери рынка Китая, где у нас сильные конкуренты», - отметил Глущенко.



По его мнению, чтобы поддержать отрасль в нынешних кризисных условиях, власти следует отложить повышение ставки ренты на год.



«Идея годовой отсрочки повышения ренты на железную руду выглядит уместно. Украинское государство не может поддержать отрасль. Достаточно хотя бы не ухудшать условия ее деятельности в сложных условиях», - подчеркнул Глущенко.



Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.