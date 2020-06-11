Лоббисты Игоря Коломойского смогли переломить ход рассмотрения жалобы на поставки дизтоплива и сжиженного газа из России комиссией по международной торговле при Минэкономики и решение может быть принято в пользу олигарха

Об этом написал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.

«Сразу несколько источников сообщает, что лоббистам украинских НПЗ во главе с «Укртатнафтой» Игоря Коломойского удалось переломить ход рассмотрения жалобы на поставки дизтоплива и сжиженного газа из России. Если 22 мая межведомственная комиссия по международной торговле планировала отказать жалобщикам, то по состоянию на сегодня велика вероятность проведения расследования и введения предварительных мер – 8,5% пошлины», - написал Куюн.

По его мнению, это произошло благодаря беспрецедентному административному и медийному давлению на министра экономики Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качку, который имел неосторожность высказать свое профессиональное мнение об отсутствии оснований для расследования.

«Не исключено, что решение может быть принято уже на следующей неделе. Главные результаты: рост доли рынка ИВК на рынке дизтоплива с 20 до 30%. Небольшой рост оптовых цен на ДТ (в пределах 1 грн/л). Турбулентность разной степени тяжести в периоды пикового потребления в августе-октябре», - написал Куюн.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.

В свою очередь директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин подчеркнул, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.