В умовах кризи держава має підтримати вітчизняний бізнес, зокрема, гірничо-металургійний комплекс, підвищення ренти на видобуток руди потрібно відтермінувати. Про це заявила народний депутат з фракції «Слуга народу» Олена Криворучкіна.



«Світове падіння сталі буде на рівні 50%. Воно вже відчутно. Читала, що і ціна на залізорудну сировину скоротиться до 50 доларів за тонну. Це критичні позначки, критичні. В таких умовах ми вимушені підтримати виробництво виключно для збереження робочих місць і підтримки галузі. Відтермінування я підтримую», - сказала Криворучкіна.



На її думку, підвищення ренти, що передбачено змінами до Податкового кодексу, які нещодавно вступили в силу (законопроект 1210), поглибить кризу в металургії, і держава має перш за все підтримати вітчизняного виробника, а не збільшувати податкове навантаження на нього.



«Держава в умовах хоча би коронавірусу, такого падіння світового виробництва і попиту, найголовніше, держава повинна підтримувати своїх товаровиробників, які є найбільшими роботодавцями на ринку», - наголосила Криворучкіна.



Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.



Водночас в ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» закликали скасувати підвищення ренти на видобуток залізної руди, яке призведе до руйнації вітчизняного гірничо-металургійного комплексу.