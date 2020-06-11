Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский раскрыл сумму своей зарплаты

Свой комментарий он дал в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

По его словам, во время карантина его оклад составил 47 тысяч гривен, и добавил, что украинцев раздражает любая зарплата, которая больше 40 тысячи гривен.

"Надо смотреть не сколько человек зарабатывает, а сколько приносит государству. Вот вы видели, мы продали на 90 миллионов имущества, а были люди, которые приходили ко мне и предлагали продавать по-другому или же купить те терминалы по-другому", – заявил он.

Кроме того, он выявил недовольство такой зарплатой, по его словам, за такой "зарплатой не хочется даже ходить".

"Когда вы занимаете эту должность, то вы можете, честно говоря, даже не ходить за этой зарплатой и зарабатывать другим способом, к которому привыкли все люди", - заключил он.

Напомним, в начале года вспыхнул скандал о его огромной заработной плате.

О размере его оклада сообщила на странице в Facebook первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.

"Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны - ежемесячная премия, 456 502 гривны - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - написала Кущ.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

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