Інвестори, які вклали кошти у будівництво сонячних та вітрових станцій, вимушені погодитися з новими умовами державної підтримки галузі зеленої енергетики для того, щоб вирішити проблеми боргів на ринку електроенергії та не допустити арбітражів проти України.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, який був один з підписантів меморандуму і представником інвесторів.

«Була дуже довга дискусія. Підписали дві асоціації, Українська вітроенергетична асоціація, яка представляє 100% виробників вітрової електроенергії, і підписала Європейсько-українське енергетичне агентство, яке представляє більшість іноземних інвесторів», - сказав Конеченко.

При цьому він зазначив, що представники вітрової генерації після довгих перемовин погодилися на зменшення зеленого тарифу на 7,5%, але представники сонячної генерації вважають запропоновані їм умови дуже критичними.

«Велика проблема була і залишається з сонячними проєктами. Я намагався попросити прем’єр-міністра, щоб він більше пішов назустріч до сонячної енергетики. Але я розумію і прем’єр-міністра, що сьогодні він зробив майже неможливе для того, щоб допомогти всім найменше скоротити зелений тариф, найбільше залишити економічно доцільні умови, щоб продовжити будувати вітроенергетичні і сонячні проєкти», - сказав Конеченков, додавши, що представники сонячної генерації ще вагаються щодо того чи варто підписувати меморандум.

Разом з тим голова правління УВЕА підкреслив, що загальна домовленість ринку дозволить вирішити проблему багатомільярдних боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед зеленими станціями, а також зупинить підготовку інвесторів до міжнародних арбітражів.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславец досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупаніна. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетики, що викликало ряд критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему «зелених».