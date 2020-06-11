Недоінвестованість українських електромереж щонайменше – 17,5 млрд доларів. Це призвело до критичної зношеності енергетичної інфраструктури. Виправити ситуацію може стимулююче тарифне регулювання за європейською практикою – єдина база активів та ставка повернення інвестицій в мережі на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC). Такі висновки дослідження "RAB-регулювання: світовий досвід та українські реалії", що провели експерти ДП "Укрпромзовнішекспертиза" на замовлення ГС «Розумні електромережі України».

11 квітня ГС «Розумні електромережі України» та ДП «Укрпромзовнішекспертиза» презентували дослідження "RAB-регулювання: світовий досвід та українські реалії", що присвячене впровадженню нової моделі тарифного регулювання в Україна – стимулюючого тарифоутворення (RAB-тариф).

Згідно з дослідженням, наразі Україна є «антилідером» в Європі по якості електропостачання -показникам знеструмлення (SAIDI) та втрат в електромережах. Причина – критична зношеність енергетичної інфраструктури, що досягає 80% та виникла через недофінансованість електромереж.

Директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк стверджує, що через недостатність фінансування модернізації електромереж ступінь їх зносу перевищує 70%, а загальна сума інвестиційної заборгованості складає щонайменше 17,5 млрд доларів.

«Якщо не змінити існуючу систему функціонування ринку розподілу електроенергії «Витрати+», зношеність електромереж наближатиметься до 100%. Індекс SAIDI продовжить погіршуватися і в 2030 році перевищить 900, що означатиме загальну нестабільність енергомереж і високу ймовірність техногенних аварій», - підкреслює експерт.

В висновку дослідження зазначено, що Україні при впровадженні стимулюючого регулювання необхідно скористатися європейським досвідом. Зокрема – визначенням ставки повернення інвестицій на рівні WACC, який застосовується до єдиної бази активів. Такий підхід дозволив європейським країнам знизити показники SAIDI, втрати в електромережах та модернізувати інфраструктуру. Зокрема, показник SAIDI по Польщі знизився з 504 до 260 хвилин, по Румунії – з 1025 до 474 хвилин, по Португалії – з 117-190 до 70-80 хвилин.

«Стимулюючі тарифи при правильній методології будуть стимулювати операторів системи розподілу до скорочення витрат та модернізації мереж. Наприклад, Румунія мала зношеність електромереж 75%. Але після впровадження стимулюючого регулювання з 2004 по 2011 рік скоротила цей показник до 45%», - стверджує Олександр Візір, голова ГС «Розумні електромережі України».