Украина должна поддержать своих металлургов и отложить повышение ренты на добычу железной руды. Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили.



По его мнению, в нынешних условиях кризиса, когда все государства защищают своих производителей, Украина также должна поддержать своих. В частности, металлургов, которые в случае повышения ренты на добычу руды, не смогут конкурировать на мировых рынках. В связи с этим, Саакашвили считает, что введение в действие нормы закона о повышении ренты следует отложить на год.



«Если они (другие государства, - ред.) стимулируют свою металлургию, мы должны стимулировать свою. Точка», - сказал Саакашвили.



По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект 1210), повысит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.



В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркнули, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.



С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили компания ArcelorMittal, «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат», «Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича», «Запорожский железорудный комбинат».