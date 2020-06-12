Закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, в то время, как на заправках цена на автогаз подорожала.

Об этом говорится в сообщении "Консалтинговой группы А-95", пишут "Українські новини".

В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году премия составляет $46/т. Сжиженный газ поставляется с премией $70/т. По мнению экспертов "А-95" любые ограничения по импорту вызовут рост цен и перебои с поставками.

"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", – говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Введение 8,5%-ной пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:

• Частный и коммерческий сектор – 4,0 млрд грн;

• Аграрный сектор – 1,9 млрд грн;

• Горно-металлургический комплекс – 0,7 млрд грн;

• "Укрзализныця" – 0,3 млрд грн;

• Минобороны – 0,1 млрд грн.

"Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам – "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей", – заявил Сергей Куюн.

Напомним, ранее подконтрольные Игорю Коломойскому "Укртатнафта" и "Укрнафта" (а также "Укргаздобыча") подали совместное заявление в Министерство экономики с требованием ввести пошлину на импорт сжиженного газа и дизельного топлива. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением каждый год – до 25,4% с 2024 года.

Под давлением депутатов, ориентированных на группу "Приват", решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

Как сообщалось, Нефтегазовая Ассоциация Украины считает, что в Украине нет предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов.