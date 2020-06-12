Подписание меморандума по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), которое состоялось 10 июня, важный шаг для решения проблемы критической задолженности перед «зелеными» предприятиями, поскольку уровень оплат за их электроэнергию на протяжении трех месяцев не превышает 5%

Об этом говорится в письме Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ).

«Подписание меморандума – первый конструктивный шаг для урегулирования ситуации, которая сложилась на рынке ВИЭ. Надеемся на скорейшее законодательное закрепление положений меморандума», - заявляет ассоциация.

Как отмечается, уровень оплат за электроэнергию, которую произвели станции на биотопливе, со стороны ГП «Гарантированный покупатель» не превышает 5%, что является критическим для таких предприятий. Это связано с тем, что они, в отличие от солнечных и ветровых станций, используют биотопливо (топливная составляющая – 60%), которое необходимо закупать.

«Без работы могут остаться 3500 сотрудников. Вместе с их семьями пострадает более 10 тыс. человек, которые хотят жить и работать в Украине… Призываем правительство поспособствовать скорейшему возобновлению оплат от ГП «Гарантированный покупатель» для проектов на биомассе и биогазе за отпущенную электроэнергию», - подчеркнула ассоциация.

Как сообщалось, 10 июня Кабинет министров Украины и Министерство энергетики подписало с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ является базой для подготовки законопроекта и предполагает снижение зеленых тарифов, ужесточение ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».