Тарифы на электроэнергию для населения и объем средств для операторов системы распределения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе

Это приводит к недофинансированию электросетей и их критической изношенности. Об этом говорится в исследовании "RAB-регулирование: мировой опыт и украинские реалии" ГП "Укрпромвнешэкспертиза", пишет Обозреватель.

Согласно исследованию государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", в Украине самый низкий тариф на электроэнергию в Европе – 4,1 евроцента за 1 кВ/ч. В соседней Польше этот показатель составляет 13,9 евроцента. При этом доля распределения электроэнергии в общем тарифе составляет всего 17%. В Польше – 36%, а в Германии – 53%.

Это привело к отсутствию надлежащего финансирования энергетической инфраструктуры. "Общая недоинвестированность электросетей на сегодня составляет 17,5 млрд долларов. Действующая система тарифообразования не позволяет привлекать инвестиции в размере, необходимом для модернизации и обновления электросетей", – заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк. Следствием этого является критическая изношенность энергетической инфраструктуры - 50% распределительных сетей требуют немедленного капремонта и модернизации, 45% подстанций уже сейчас необходимо ремонтировать или заменять. В исследовании отмечено, что такая аварийность распределительной системы приводит к тому, что украинцы сидят без света наидольше в Европе – в среднем 700 минут в год (индекс SAIDI). По уровню потерь электроэнергии Украины также лидирует среди европейских стран. Ежегодно мы теряем около 10% всего переданного электросетями тока. "Если не изменить существующую систему функционирования рынка распределения электроэнергии "Расходы+", изношенность электросетей будет приближаться к 100%. Индекс SAIDI продолжит ухудшаться и в 2030 году превысит 900, что означает общую нестабильность энергосетей и высокую вероятность техногенных аварий", – отмечает Владимир Власюк, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза".