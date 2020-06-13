Народний депутат України фракції «Слуга народу», голова комітету енергетики та ЖКХ Андрій Герус за допомогою наближеного до влади оточення організував злочинну схему «Золотий ключик», яка створила дефіцит 50 млрд грн на ринку електроенергії та розграбовує державні енергопідприємства.

Як повідомляє Знай.юа, про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олексій Кучеренко, зазначивши про засилля трейдерів на енергоринку, які здійснюють фіктивні продажі або інші фінансові схеми.

«В період роботи зв’язки Ковалів-Герус-Коваленко умови роботи ринку електроенергії були приведені до такого стану, що на ринку на добу наперед 21% продають компанії, в яких нема свого ресурсу, які його не імпортують і не виробляють. Тобто вони його купили в якогось державного виробника (бо приватний не дурний) дешево і продали на біржі з наваром», - розповів Кучеренко.

За його словами, до таких трейдерів належать компанія «НЕК» Олександра Притики, компанія «Юнайтед Енерджі» наближена до олігарха Ігоря Коломойського, а також «Енерджикс», яка здійснювала перепродаж електроенергії від КП «Київтеплоенерго» на адресу «Укрзалізниці».

«Назвіть мені ще одну країну де половину електроенергії, з тої що потрапляє на біржу, державні виробники продають спочатку прокладкам, а не йдуть самі на біржу щоб продати її?

Хто ці трейдери – це здебільшого друзі Геруса, які переслідують його усю його кар’єру на чолі комітету», - сказав депутат.

Він зазначив, що такі дії свідчать про наявність організованої злочинної групи у владі, яка курує енергетичну галузь.

«Це 100% корупція. А хто виконавець всього цього схематозу через створення такої моделі грабунку держпідприємств? Це – НКРЕКП в особі Коваленка. Ідеолог – Герус. Покровитель із Офісу президента – Ковалів», - додав Кучеренко.

При цьому він повідомив, що державні підприємства Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, Гарантований покупець. «Центренерго» розграбовуються.

«Мені моторошно називати цифру дефіциту енергетики, але це 50 млрд грн. Це майже увесь перший транш МВФ. Шахтарі, про працю і внесок у ВВП ні одного доброго слова ніколи не сказав Герус, бастують з масштабом, який я пам’ятаю лише в 90-х роках», - підкреслив Кучеренко.

Коли до влади прийшли безпомічні соросята – нас годували мантрою: «Принаймні вони не крадуть». Соросята пішли із всім... Gepostet von Alexey Kucherenko am Samstag, 13. Juni 2020

Нагадаємо, 27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою «Золотий ключик», яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Герусу компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року. При цьому АМКУ, НКРЕКП, а також СБУ ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій на ринку електроенергії.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

За інформацією видання «Цензор.нет», державне «Центренерго» почало постачати за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдеру «Юнайтед Енерджі».

Крім того, «Центренерго» купувало вугілля з Росії через ТОВ "Нафта Форс" (входить в сферу впливу Коломойського). Наближені до олігарха фірми відвантажували на «Центренерго» вугілля по 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, хоча у 2018 році було 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України В.Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію «Центренерго» навіть не дивлячись на збитки. Однак видання Bigus.info повідомило, що Коломойський «сховав» весь адміністративний персонал «Центренерго» після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством.