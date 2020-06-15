Запроваджені головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом схеми в енергетиці дозволяють трейдерам заробляти близько сотні мільйонів щомісяця

Про це написав народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook, пише Знай.

«Ініціювавши створення слідчої комісії ВР щодо кризи в енергетиці, ми з колегами почали збирати інформацію відносно партнерів Геруса та схем, які вони застосовували. Виявилося, що ключовий виконавець – член НКРЕКП Дмитро Коваленко. Його родина мешкає в Швейцарії, а дружина (згідно з поданою самим Коваленком декларацією) має вклади у розташованій в Берні фінустанові PostFinance AG», - написав Наливайченко.

За словами Наливайченка, Коваленко – не простий комісіонер, а «сірий кардінал» Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Він працював в НКРЕКП разом з Герусом, а після захоплення Герусом влади у енергетиці, той залучив Коваленка, як людину, що відповідає за нормативні акти, які регулюють ринок електроенергії. З «легкої руки» Коваленка Правила роботи ринку були виписані так, що дозволяють вбудовувати «прокладки» між виробниками струму та держпідприємством «Оператор ринку», який викуповує електроенергію.

«Ми проаналізували ТОП-20 найбільших продавців електроенергії ринку на добу наперед у квітні. Там 8 трейдерів, які не мають відношення до виробників (серед них, й сумнозвісне «Юнайтед Енерджі», компанія Коломойського, яка завдяки «правці Геруса» була лідером імпорту російської електроенергії). Вражає, що трейдери продали держпідприємству «Оператор ринку» більше електроенергії, ніж такі її виробники, як «Східенерго», Дарницька ТЕЦ, «Західенерго», - написав Наливайченко.

За його підрахунками, фірми-прокладки заробляють на таких схемах щомісяця близько сотні мільйонів за рахунок держави.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.