Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус предлагал бизнесмену Виталию Кропачеву работать в схемах Игоря Коломойского на госкомпании «Центрэнерго».

Об этом заявил сам владелец группы «Укрдонинвест» Виталий Кропачев в интервью «Олигарх. Медиа».



«Когда Герус приехал ко мне с предложениями о работе «Центрэнерго» от «понятного менеджмента понятной бизнес-группы», я ответил: «Ребята, этого не будет»», - сказал Кропачев.



По его словам, Герус работает не на государство, а в интересах олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-структур.



«Герус суетится, что-то декларирует, создает массу информационного контента, но фактически он трудится не для государства. По крайней мере, не для Украины. Помните фильм «Труффальдино из Бергамо», где Райкин играл слугу двух господ? Так же и Герус. Он «понятый менеджмент» определенных бизнес-структур и ему надо быть в пуле президента», - сказал Кропачев.



Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. млрд грн).



В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания «Цензор.нет», уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».



12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".



По данным расследования Бигус.инфо уголь на Центрэнерго поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам «ДНР».

При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на Центрэнерго компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается к полугосударственной Укрнафты ниже рынка и продаётся на Центрэнерго выше рынка.

мая во время совещания в

«Юнайтед Энерджи» была первым и крупнейшим импортёром электроэнергии из России после открытия импорта по правке Андрея Геруса.