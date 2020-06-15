Зупинка ПАТ «Сумихімпром» спричинила дефіцит та зростання цін на сірчану кислоту на ринку, що призведе до збільшення собівартості продукції Авдіївського коксохіму та загрожує зупинкою підприємства

Про це йдеться у зверненні ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод» до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

В зверненні зазначається, що через аварію на найбільшому виробнику сірчаної кислоти в Україні – ПАТ «Сумихімпром» - на ринку виник значний дефіцит цього ресурсу, що вже призвело до зростання цін на нього та збільшить собівартість продукції промислових підприємств.

«Через нездатність вітчизняних виробників забезпечити попит ринку, а також через існуючі спеціальні обмеження на імпорт сірчаної кислоти виникає ризик, що ПРАТ «АКХЗ» може припинити свою діяльність, що матиме надзвичайно негативні наслідки для держави», - зазначається в зверненні.

Зважаючи на критичність ситуації, на підприємстві закликали Мінекономрозвитку негайно скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, щоб Авдіївський коксохім мав можливість забезпечити своє виробництво сірчаною кислотою.

«Підприємство вважає, що спеціальні заходи у вигляді квот на імпорт сірчаної кислоти необхідно терміново відмінити», - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти і олеума для нівелювання ризиків недостатнього забезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти.