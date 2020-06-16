Голова енергетичного комітету Верховної Ради, нардеп Андрій Герус завдяки створенню кризи в енергетиці монетизував свою посаду і у 2019 році став одним з найбагатших депутатів фракції «Слуга народу»

Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, пише Znaj.ua.

«З величезним оптимізмом дізнався, що колега Герус з 38 млн грн статків впевнено входить до трійки найбагатших у Слузі Народу. Ось що значить фарт в карточній грі!», - написав Кучеренко.

Депутат також нагадав, що на даний час енергетична галузь в глибокій кризі завдяки діям Андрія Геруса і запровадженим за його ініціативи корупційним схемам в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, а держава втрачає мільярди.

«Вже 9 місяців енергоринок обкрадають маловідомі трейдери, наближені до Геруса. Торгують повітрям. Перепродують електроенергію державних виробників з великою маржею. Купляють у держвиробника і продають Укрзалізниці. Злочине відкриття імпорту електроенергії з Росії дозволило окремим заводам, переважно феросплавним, зекономити до 5 млрд грн. Інше питання, що всі без виключення держкомпанії цього ринку пішли у мільярдні збитки. «Центренерго», на який менеджмент призначався Кабміном, коли Андрій був представником Президента в Кабміні і мав змогу вказати на того «хто понятний», вивів 4 млрд грн за інформацією ФДМ. А за інформацією шановних журналічтів зі Схем та Бігуса, ці гроші осіли в руках конкретного олігарха», - написав Кучеренко.

На його думку, Андрій Герус вдало конвертував можливості своєї посади в збільшення власних статків.

«Багатий той, хто вміє добре монетизувати свої навички або свою посаду. Мені шкода адептів Геруса, які протягували імпорт із Росії, які покірно вносили правки в законодавство, яке відкривало торгівлю повітрям на ринку електроенергії, які збираються «п**ти зелених», які подарували нам «незалежний регулятор» та недолугий «анбандлінг». Дивлячись на його декларацію і вашу, співчуваю – міг би й поділитися!», - написав Кучеренко.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року виключена з фракції «Слуга народу» депутат Ганна Скороход звинуватила Андрія Геруса в отриманні 400 тис. Доларів хабара за внесення поправки, яка дозволяє купувати і продавати електрику в РФ за добовими контрактами.

Пролобійована Герусом поправка до закону про ринок електроенергії дозволила почати імпорт електроенергії з Росії.

У 1 кварталі Україна імпортувала з РФ 54 млн кВт-год електроенергії і більше 150 млн кВт-год з Білорусі, що було однією з головних причин початку глибокої кризи в енергетичному секторі країни. В кінці квітня Міністерство енергетики розробило новий енергобаланс на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.

Окрім того, народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика.

5 червня Печерський райсуд Києва зобов'язав ГПУ почати кримінальне провадження за фактом державної зради Андрія Геруса за ініціацію імпорту електроенергії з Росії. Відзначається, що його дії призвели до послаблення обороноздатності та безпеки України.

Нагадаємо, Герус в декларації за 2019 рік також вказав картковий борг в розмірі 3 млн гривень. При цьому в ЗМІ потрапила його листування з юристами, де він консультувався про можливості приховати свої борги.