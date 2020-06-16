Квоти на імпорт сірчаної кислоти необхідно якнайшвидше скасувати, щоб забезпечити вітчизняним підприємствам можливість закуповувати ресурс в достатніх обсягах та за конкурентною ціною. Про це йдеться в зверненні ПРАТ «МК «Азовсталь» до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

В «Азовсталі» зазначили, що через аварію на найбільшому виробнику сірчаної кислоти в Україні – ПАТ «Сумихімпром» - на ринку виник значний дефіцит сірчаної кислоти, що призвело до суттєвого зростання цін на неї. Окрім того, ситуація з нестачею ресурсу загострюється існуючими квотами на імпорт сірчаної кислоти.

«Навіть ріст цін не гарантує наявність ресурсу на нашому підприємстві, оскільки введені квоти на імпорт сірчаної кислоти позбавили нас можливості диверсифікувати джерела постачання ресурсу за рахунок імпортних виробників», - зазначається в зверненні.

На підприємстві наголосили, що відсутність сірчаної кислоти призведе до надзвичайно негативних наслідків, причому не лише економічних, але й екологічних. А також зазначили, що підприємство не зможе реалізовувати свою продукцію та сплачувати податки в бюджет. Та закликали міністра терміново скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти і олеума для нівелювання ризиків недостатнього забезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти.