Запровадження Мінекономрозвитку мит на дизельне паливо призведе до втрат підприємствами та громадянами близько 40 млрд грн. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання «Главком» «Три горішки для Ігоря Петрашка. Чому міністру економіки не пройти між крапельками».

«Главком» нагадав, що підконтрольні Ігорю Коломойському «Укртатнафта», «Укргазвидобування» і «Укрнафта» подали спільну заяву з проханням запровадити мита на російське дизельне паливо і скраплений газ. Зокрема, вони наполягають на введенні з цього року мит на імпорт за ставкою 8,46% із подальшим її збільшенням щороку до 25,4%, починаючи з 2024 р. Мовляв, таким чином держава сприятиме зростанню внутрішнього виробництва пального і зниженню собівартості вітчизняних нафтопродуктів.

Проте видання зазначає, що ефект від запровадження додаткових мит буде зовсім іншим – подальше звуження конкуренції на ринку і посилення позицій групи «Приват». Тобто, єдиним, хто виграє в цій ситуації, буде олігарх Коломойський.

«Додаткові мита на російські нафтопродукти потягнуть ціни на пальне вгору. Ці гроші зрештою будуть витягнуті із кишень пересічних споживачів. Оскільки вартість палива входить до собівартості будь-якої продукції. Збільшення витрат на перевезення виробники змушені будуть закладати в кінцеві ціни. Загальні додаткові витрати підприємств і громадян тільки в цьому році за умов запровадження мит складуть близько 40 млрд. грн.», - йдеться в матеріалі.

За оцінками експертів, найбільшого удару від запровадження мит на дизпаливо зазнають незахищені верстви населення, які і без цього перебувають на межі виживання. Також слід врахувати, що на дизелі и скрапленому газі їздять не найбагатші автомобілісти, цей вид палива використовують наші аграрії і українська армія.

Нагадаємо, раніше директор центру «Психея» Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на скраплений газ і запровадження мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти, що вдарить по рейтингу президента.