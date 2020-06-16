Правоохранительные органы должны расследовать происхождение доходов главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам в энергоотрасли. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире канала "Украина 24".

"Список претензий к главе топливно-энергетического комитета Геруса длиною в несколько километров: начиная от импорта российского угля и электроэнергии, заканчивая тем, о чем говорил Кучеренко – создание преступной схемы, которая привела к убыткам госпредприятий на 50 млрд гривень на рынке электроэнергии", — сказал Сазонов.

По его мнению, точку в расследовании деятельности Геруса должны поставить НАБУ и ГБР. Политолог также считает, что они должны заинтересоваться происхождением значительных доходов, которые глава энергетического комитета ВР задекларировал за 2019 год.

"Позволю себе шутку, я называю это "украинским чудом": если ты бескорыстно сражаешься за низкие тарифы на электроэнергию для отдельных финансово-промышленных групп, рано или поздно ты становишься очень богатым человеком. Но люди, обязанности которых входит расследование и контроль, позволить себе юмор в этот момент не могут, они должны внимательно разобраться, откуда эти деньги, сколько их на самом деле, а сколько их в декларации, соответствуют ли расходы доходам и как они получены. Потому что если человек явно лоббирует импорт российского угля, только на "Центрэнерго" на 400 млн зашло по цене вдвое завышенной от рыночной, если человек лоббирует менеджмент, о чем говорят бизнесмены, ставит на "Центрэнерго" свой менеджмент…», - сказал Сазонов.

Он также подчеркнул, что партийность и депутатский мандат Андрея Геруса не должны быть для него индульгенцией.

«Очень много лоббизма, очень много непонятных действий, которые причиняют ущерб экономике Украины, вгоняют на убытки и государственные, и частные предприятия, при этом Россия зарабатывает и одновременно человек (Герус – ред.) становится миллионером – к нему очень много вопросов должно быть со стороны контролирующих органов», - счтает Сазонов.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания «Цензор.нет», уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

По данным расследования Бигус.инфо уголь на Центрэнерго поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам «ДНР».

ри этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на Центрэнерго компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается к полугосударственной Укрнафты ниже рынка и продаётся на Центрэнерго выше рынка.

«Юнайтед Энерджи» была первым и крупнейшим импортёром электроэнергии из России после открытия импорта по правке Андрея Геруса.