Заявление группы «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины» о введении пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% противоречит действующему украинскому законодательству и правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Как пишет Enkorr, такую оценку дала партнер юридической компании Sayenko Kharenko Анжела Махинова в колонке для издания «Бизнес-Цензор».

«Согласно публично доступной информации, национальная отрасль просит применить изначально пошлину в размере 8,46% и в последующем увеличить ее до 25,4% в течение 5 лет. Такой подход полностью противоречит действующему законодательству и правилам ВТО. Дело в том, что размер компенсационной пошлины определяется на основании ретроспективных данных», — пишет партнер юридической компании.

По ее словам, если ущерб от якобы «нелегитимной субсидии» действительно будет установлен, то на все пять лет может быть установлена только одна ставка без какого-либо автоматического повышения.

«Если же в последующем, национальная отрасль захочет увеличить размер пошлин, необходимо будет инициировать отдельный пересмотр минимально через год после первичного применения мер и пошлина может быть увеличена только, если будут снова доказаны все вышеперечисленные обстоятельства, и самое главное, увеличение размера субсидии», — поясняет юрист.

В целом, по оценкам Анжелы Махиновой, жалоба украинских НПЗ, исходя из публичных заявлений компаний-инициаторов, составлена поверхностно и в целом ряде случаев идет в разрез с нормами украинского законодательства, а также правилами ВТО.

В частности, заявителями не могут выступать производители, являющиеся одновременно импортерами товара, против которого инициируется расследование.

«Это и логично, ведь как можно говорить о причинении ущерба импортом, если предприятие само импортирует? Из публично доступной информации следует, что «Укртатнафта» сама импортировала топливо из РФ. Вопрос — а есть ли у нас вообще национальный производитель?»

В то же время, по данным государственной таможенной службы, ПАО «Укртатнафта» 1 ноября 2019 г. (менее чем за 3 месяца до подачи жалобы) оформила импорт 195 тонн сжиженного газа производства компании «Роснефть» (Новокуйбышевский НПЗ, Россия).

Напомним, в январе 2020 г. «Укртатнафта» совместно с «Нафтогазом» подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 г. Под давлением депутатов, ориентированных на группу «Приват», решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, в случае введения пошлин экономика Украины будет ежегодно терять около 11 млрд грн. В случае введения пошлин рост цен на ДТ ожидается на уровне 1 грн/л, на автогаз — примерно 60 коп./л.

В «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании.

Ожидаемые дополнительные доходы группы «Приват» — одного из инициаторов решения о введении пошлин — составят $10 млн в месяц, по оценкам enkorr.