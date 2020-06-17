По словам эксперта, ценообразование на битум ориентируются на европейские котировки

Премия на битум, который Украина закупает для строительства дорог, достигла исторического максимума в 190 долларов на тонне.

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в колонке для "Экономической правды".

По словам эксперта, ценообразование на битум ориентируются на европейские котировки (котировку мазута в портах Роттердама и портах Средиземноморья - ред.).

По словам автора, в 2018-2019 гг. предприятия Игоря Коломойского и Генадия Боголюбова "Укртатнафта" продавала битум без премии. А в 2020 году установила премию к европейской котировки в 120 долларов на тонне.

"В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть. Не остался в стороне и крупнейший поставщик – белорусские производители. В марте рынок получил обухом по голове: белорусы установили премию 190 долл. за тонну, хотя 2019 год они отработали со средней поправкой 65 долларов", - пишет Куюн.

По данным РБК-Украина стоимость доставки фрахта из портов Голландии составляет 25-30 долларов на тонне. Таким образом премия на украинский и белорусский битум составляет Роттердам плюс 6 стоимостей фрахта.

Отметим, что все нефтепродукты, производимые в Украине или импортируемые в Украину, торгуются на основе европейских котировок, а также премии. На других энергетических рынках, где применяется регуляторная цена, используется формульный подход, включающий цену доставки из европейского хаба/порта.

В меморандуме МВФ закреплен подход для расчета цены газа для населения (до 1 июля): котировкаTTF в Голландии плюс цена доставки в Украину (т.н. Амстердам+). Для расчета прогнозной стоимости электроэнергии на основе цены угля в 2016-2019 гг. использовалась котировка угля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен (т.н. Роттердам+).