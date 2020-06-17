Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддержала меморандум по сокращению зеленых тарифов и решения проблем отрасли, который стал основой для зарегистрированного в парламенте законопроекта №3658.



Соответствующее решение НКРЭКУ большинством членов комиссии приняла на заседании 17 июня.



«Я услышал аргументы (от членов НКРЭКУ – ред.) и в целом поддерживаю предложение Департамента по регулированию отношений в сфере энергетики о согласовании меморандума», - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.



Как сообщалось, 10 июня глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса.



По словам премьер-министра, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.



Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.



Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».