Директор найбільшого українського виробника снеків звернувся до Голови Служби безпеки України з проханням захистити підприємство від рейдерської атаки

ТОВ «Волана» володіє виробничими потужностями в м. Синельниково Дніпропетровської області, де виробляється продукція під відомими торгівельними марками «Семки», «Козацька слава» та інші. Продукція реалізується як в Україні, так і поставляється на експорт, пише ОРД.

Не зважаючи на економічні проблеми, підприємство працює системно, скорочень не відбувається, податки сплачуються до відповідних бюджетів. Минулого тижня на майно компанії було накладено арешт рішенням Зарічного районного суду міста Суми (суддя Капкін О.Б.). Справа, по якій винесено відповідну ухвалу – не має ніякого відношення до власника виробничих приміщень – ТОВ «Волана», і стосується звинувачень фізичної особи у «замаху на зміну меж державного кордону України».

Власники та трудовий колектив обурені тим, що завод було просто вписано до старої справи, яка була відкрита п’ять років тому і весь цей час лежала без руху в Сумському СБУ. Подання до сумського суду підписав слідчий СБУ В.Прохненко, і представники ТОВ «Волана» підозрюють наявність незаконного інтересу у діях посадових осіб сумського СБУ та обласної прокуратури.

У своєму зверненні на Голову СБ України І.Баканова директор підприємства просить провести службове розслідування та перевірити правомірність подання про арешт майна не пов’язаного зі справою підприємства.

У разі підтвердження підозр про незаконні мотиви арешту керівництво СБУ просять покарати винних та відновити законні майнові права власників. Співробітники підприємства вже зараз виходять на акції протесту та готові захищати своє право на працю від злочинних зазіхань, їхати в Суми чи Київ та вимагати захисту від політичного керівництва держави.