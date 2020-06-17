Стимулюючий тариф для мереж розподілу електроенергії - це єдиний на сьогодні, випробуваний у світі, механізм тарифоутворення, який дозволяє нормально оперувати, обслуговувати та оновлювати електромережі

Про це заявила Людмила Буймістер, народна депутатка фракції «Слуга Народу» в эфірі телеканалу Україна 24.



За словами Людмили Буймістер, голови підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, на сьогодні зношеність електромереж в Україні складає по різним областям від 80% до подекуди 100%.



«Це означає, що вже один раз або навіть декілька разів усі мережі країни постраждали. Або від обірвання проводів або сгорілих трансформаторів», - зазначає депутат.



На думку Буймістер, для того, щоб енергокомпанії могли ефективно оновлювати електромережі необхідно, щоб в тарифі були закладені достатньо коштів для їх фактичної перебудови. Єдиним способом виконати цю умову на сьогодні є стимулюючий тариф для операторів системи розподілу (RAB-тариф).



Буймістер стверджує, що на сьогодні RAB-тариф вже введений майже у всіх країнах Європи. Результатом цього є зростання обсягу інвестицій в електромережі.



«Якщо сьогодні Україна вкладає по 230 доларів на 1 км мереж , то в Європі всередьому цей показник коливається від 1,5 тис доларів до 6 тис доларів в розвинених країнах», - зазначає депутатка.



Згідно данних аналітиків, Україна та Білорусь – єдині країни, що не перейшли на стимулююче тарифне регулювання.



Нагадаємо, експерти ДП «Укрпромзовнішекспертиза» підкреслювали, що недоісвестованість електромереж складає 17,5 млрд доларів.