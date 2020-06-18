З 1 липня 2020 року Укрзалізниця планує ввести в дію оновлений договір про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, редакція якого була опублікована 31 травня на сайті відомства

Асоціація вдячна за врахування низки суттєвих зауважень, водночас ми хотіли б звернути увагу на деякі питання, що потребують доопрацювання.

Насамперед, йдеться про методику нарахування плати за користування власними вагонами перевізника (Укрзалізниці). Наразі плата нараховується за прогресивною тарифною сіткою залежно від кількості годин користування вагоном. У новому ж договорі пропонується розраховувати плату за використання вагонів за добу. За підрахунками експертів Асоціації, таке нововведення може збільшити витрати вантажовідправників більш ніж в 6-7 разів або на 30-40 грн/тонну. Отже, Асоціація пропонує залишити чинний порядок оплати користування вагонами Укрзалізниці.

Експерти Асоціації продовжують наполягати на виключенні значення «Тдод» з оплачуваного часу використання вагонів.

Нагадаємо, коефіцієнт Тдод – це додаткова одна доба до терміну доставки вантажів, необхідна для формування вантажного поїзду й оформлення супровідних документів. На практиці застосування «Тдод» означає дві додаткові доби за використання власного вагону перевізника (у вантажному та порожньому рейсах). На нашу думку, потрібно чітко розмежувати зону відповідальності за перевізний процес: замовник – за вантажні операції, Укрзалізниця – за строк доставки.

На переконання експертів Комітету з логістики, доцільним буде доповнити договір положеннями, що встановлять відповідальність перевізника за пошкодження вагонів замовника, щоб збалансувати межі відповідальності замовника та перевізника. Інші зауваження бізнесу стосуються розмірів та умов нарахування штрафів, можливості списувати кошти з особових рахунків платника, переліку первинних документів, тощо.

Застереження експертів Асоціації щодо редакції цього договору підтверджуються і висновком Антимонопольного комітету, який рекомендував Укрзалізниці утриматись від впровадження нового договору до внесення усіх зауважень вантажовідправників. На переконання комітету, деякі умови договору ще досі містять ознаки зловживання монопольним становищем Укрзалізниці та нівелюють інтереси інших гравців ринку вантажних перевезень.

Бізнес сподівається на якнайшвидше опрацювання коментарів разом з експертами Укрзалізниці та продовження дії поточного договору до моменту напрацювання редакції, яка враховуватиме інтереси всіх учасників ринку вантажних перевезень.