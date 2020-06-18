Національний банк України не може бути незалежним від українського народу та від економічних проблем країни. Більше того – саме невиправдано жорстка монетарна політика Правління НБУ спровокувала економічну кризу в Україні. І саме дії Правління НБУ призвели до втрат економіки та держбюджету-2019 більш ніж на 80 млрд. грн. Про це на засіданні комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики заявив член цього комітету, народний депутат України Андрій Ніколаєнко, коментуючи тези резолюції проекту Постанови ВР щодо діяльності Нацбанку.

«Вважаю, що Верховна Рада має ретельно розслідувати такі дії керівництва НБУ. За цю резолюцію Проекту Постанови ВР щодо діяльності НБУ я проголосував сьогодні на засіданні нашого фінансового комітету Ради», - наголосив Андрій Ніколаєнко на своїй Facebook-сторінці за підсумками засідання комітету.

На думку депутата, Рада має ретельно розслідувати діяльність керівництва НБУ протягом останніх п’яти років.

«Сподіваюся, що парламент утворить ТСК з питань розслідування діяльності керівництва НБУ та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках. І дії посадовців Правління НБУ отримають справедливу оцінку – з боку Ради, Президента, та, не виключено – й з боку судової системи», - резюмував Андрій Ніколаєнко.