Тема формулы "Роттердам+" была целенаправленно раздута председателем энергетического комитета парламента Андреем Герусом в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала ZIK, передают "Украинские новости"

Москаль отметил, что на сегодня стоимость угля в Украине в разы дороже, чем была по формуле "Роттердам+", и кампанию по дискредитации формулы целенаправленно осуществлял Андрей Герус, чтобы обеспечить ферросплавные заводы олигарха Коломойского дешевой электроэнергией из России.

"В четыре раза уголь дороже, чем был по формуле "Роттердам+", 95% шахт на грани остановки, а некоторые остановились. Потому что он (Герус, - ред.) фактически уничтожил отечественную энергетику, запустив по демпинговым ценам бесконтрольный поток электроэнергии из России и Беларуси. Вся тепловая электроэнергетика зависит от шахт, а шахта зависит от их работы. Нет спроса, шахты закрываются. Только с той позиции, что Герус фактически залил Украину дешевой электроэнергией. В первую очередь заводы Пинчука, Коломойского, других", - сказал Москаль.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам+. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.