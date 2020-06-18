Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів, включаючи застарілий та економічно неефективний метод тарифоутворення «Витрати +», призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії. Щоб виправити ситуацію необхідний перехід на стимулююче регулювання по міжнародному досвіду. Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та екс-заступник міністра вугільної промисловості.

Енергоексперт Сергій Чех стверджує, що міжнародний досвід свідчить про те, що для збільшення інвестування в електромережі більшість країн Європи застосовували механізм стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів). Це альтернативний підхід до регулювання розподілу електроенергії, який використовує стимулюючу інвестиції модель «Регульована база активів» (RAB), а не принцип «Витрати +».

«Яскравий приклад ефективності – Румунія. Після введення стимулюючого тарифу за 7 років там вдалося оновити третину електромереж», - зазначає Сергій Чех.

На думку експерта, правильний RAB-тариф має 2 визначальні риси: ставка повернення RAB повинна бути єдиною без розділення баз активів і відповідати економічно обґрунтованому рівню WACC. Якщо ставка повернення інвестицій буде нижче WACC, або навіть ставки банківського депозиту, для інвестора не буде сенсу вкладати кошти у бізнес операторів систем розподілу та нести ризики.

«Подвійної ставки немає в жодній країні світу, включаючи пострадянські. Чому? Бо ефективно і чесно розділяти нову и стару базу неможливо. Кожен новий гвинтик трасформатора перетворює старий трансформатор на новий. А кожен новий прилад, встановлений до моменту переходу на RAB, буде вважатися старим безвідносно того, чи його встановили в 1970 році чи 2020», - зазначає експерт.

Також експерт підкреслює, що впровадження правильного RAB-тарифу - це не лише спосіб порятунку електромереж, але і крок для розвитку економіки та інвестиційної привабливості. На думку експерта зміна тарифного регулювання може в перспективі знизити тариф на електроенергію.

«У світі вже давно відомо, що RAB-тарифи – це розумні ціни та висока якість послуг. Правильний RAB-тариф здатен не лише покращити якість електропостачання, я й у перспективі – знизити ціну на електроенергію для споживачів за рахунок модернізації мереж та зниження втрат», - переконаний Сергій Чех.

Нагадаємо, Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, також зазаначав, що перехід на стимулююче регулювання за рахунок оновлення мереж створить тенденцію до поступового зниження тарифів.