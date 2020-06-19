Ужесточение правил импорта на ключевых для Украины рынках сбыта ставит под вопрос поставки около 0,5 млн т стали

Аналитический центр GMK Center прогнозирует усиление влияния на отечественную металлургию протекционистских мер, предпринимаемых государствами на основных для Украины рынках сбыта металлопродукции, пишет gmk.center.

Такое мнение выразил Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center, на вебинаре Украинской ассоциации известковой промышленности 18 июня.

«Ужесточение правил импорта в разных странах поставило под вопрос поставки 0,5 млн т стальной продукции из Украины. Это соответствует примерно 2,5% производства прошлого года», – уточнил эксперт.

По его мнению, введенные Турцией ограничения импорта пока не наносят значительного ущерба украинской продукции. А вот намерения Саудовской Аравии ввести дополнительные импортные пошлины на сталь могут отразиться на объемах экспорта проката.

К тому же ценовая конъюнктура на рынках пока не слишком благоприятствует украинскому экспорту металлопродукции, несмотря на то, что нынешние котировки несколько выше, чем в апреле-мае. Однако эти уровни близки к уровням кризисной осени прошлого года.

«Уровень текущих цен позволяет оправдать поставки полуфабрикатов. Но цены на готовую продукцию не покрывают переменных издержек», – поясняет Андрей Тарасенко.

При этом эксперт не исключает, что благоприятная конъюнктура может не восстановиться и в 2021 году.

«После падения на 6,4% в этом году, потребление стали в мире вырастет только на 3,8% в следующем. Избыточные мощности будут оказывать давление на цены. Поэтому, скорее всего, нас ожидает еще один непростой год», – полагает аналитик.

В целом на основании прогнозов Всемирной ассоциации производителей стали World Steel Association о глобальном спросе, аналитики GMK Center допускают снижение производства стали в Украине в 2020 году на 6% по сравнению с 2019 годом – до 19,6 млн т.

В случае сохранения уровня загруженности мощностей производство стали может сократиться на 4,3% – до 19,9 млн т.

Напомним, прошлый год был худшим для отечественной сталелитейной отрасли. В 2019 году металлургические предприятия сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом – до 20,85 млн т.