Підвищення в 1,5 рази ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (закон 466, більш відомий як законопроект 1210), зменшить конкурентоспроможність вітчизняних металургів на світових ринках, цю норму потрібно скасувати.

Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу «Україна 24».



«Підняли, всупереч позиції президента, ренту на видобуток залізної руди, нашої залізної руди в Україні… Так от це руда, далі – українські металургійні підприємства, транспортники між ними, український метал, знову транспортники і ринки збуту. Коли я був заступником міністра закордонних справ, то ми боролися від Білорусі до США і до Китаю бодай один контракт видобути для українських виробників. Так от я вважаю, що настав не збільшувати ренту, наприклад, на українську залізну руду, а зробити все, щоб зменшити. Для чого? Для того, щоб підняти конкурентоспроможність українських металургів», - сказав Наливайченко.



Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що серйозне підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.



Із закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди або відкласти її введення в дію на рік виступили також «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча», «Запорізький залізорудний комбінат».