До цього висновку прийшли експерти з залізничної галузі в зв’язку з аналізом дій від наглядової ради та в. о. голови правління Юрика І. щодо кадрових рішень

Одним з таких рішень стало призначення терміном на три роки виконавчого директора в Південно-західній залізниці, хоча до цього декларування самої ж наглядової ради відносно призначень керівників залізниць було не призначати на постійній основі, а призначатм на в. о. Тому що необхідно дати можливість новому голові правління самому визначатись в підборі своєї команди.

А в даному випадку ми стали свідками подвійних стандартів від наглядової ради УЗ і маємо призначення не тимчасове, а на постійну роботу керівника ключової дороги. Це суперечить стратегії самої ж наглядової ради УЗ, що треба будувати вертикалі і ліквідувати найближчим часом філії і не має сенсу призначати людину на три роки.

А вони призначають, так що це, де наглядова рада блефує? Коли декларує, що ключові призначення за новим головою правління, і роблять самі ж інакше? Чи коли говорять о реформах в найкоротші терміни, а призначають на три роки людину в філію, яку ж самі найближчим часом збираються ліквідувати? Так що, шановні іноземці з наглядової ради УЗ самі заплуталися, чи це такий шлях до прірви?