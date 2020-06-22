Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, через дії якого енергетика опинилась в кризі, ігнорує засідання енергетичного штабу. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook.



«Його (Геруса, ред.) не влаштовують рішення Антикризового енергетичного штабу. Андрію Михайловичу, вчора було засідання цього самого штабу, на якому Вас чогось не було. Треба було прийти і все в обличчя висказати Денис Шмигаль, а не сидіти в норі і писати свої пости в Фейсбуці. Чи, можливо, грати в карти», - написав Трохимець.



Зокрема, експерт зазначив, що Андрій Герус критикує спецаукціон для «Енергоатома». Та нагадав, що раніше за ініціативи Геруса на ринку електроенергії був цілеспрямовано влаштований хаос та штучно обвалювались ціни на струм, що дозволяло заробляти близьким до нього компаніям.



«Звичайно Геруса більше влаштував той хаос на ринку електроенергії (який він сам, власне, і влаштував своїми недолугими адміністративними втручаннями), коли «торговці повітрям» обвалювали ціни, забирали за безцінь електроенергію АЕС і самі її продавали кінцевому споживачу. Таким чином заробляли трейдери, а не ЕНЕРГОАТОМ», - написав Трохимець.



Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.