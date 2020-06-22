Глава энергетического парламентского комитета в своей декларации попытался скрыть коррупционные доходы за займами

Об этом заявил политолог Валентин Гладких в эфире канала "Украина 24", пишет Znaj.ua.



"Декларация господина Геруса - это его попытка пояснить свои доходы какими-то мифическими займами. Она не является чем-то оригинальным для украинских реалий, у нас все высокие должностные лица, которые внезапно становятся миллионерами, объясняют свои сокровища выигрышами в лотерею, наследством, подарками, чем угодно", - объяснил Гладких.



По его мнению, декларация главы энергетического комитета заслуживает внимания со стороны антикоррупционных и правоохранительных органов.



«Декларация Геруса заслуживает большего, чем вау-эффекты, удивление или моральная оценка. Она заслуживает тщательного изучения – являются ли причиной таких доходов решения господина Геруса в отношении функционирования рынка энергетики", - сказал Гладких.



Напомним, глава энергокомитета ВР Андрей Герус в своей декларации за 2019 год задекларировал 38 млн грн. и вошел в тройку самых богатых депутатов "Слуги народа". Ряд депутатов считают, что Андрей Герус заработал состояние благодаря коррупционным схемам в энергетике.



Ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме, получившей название «Золотой ключик», по поставкам электроэнергии «Укрзализныце», на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании «НЭК» Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП «Киевтеплоэнерго» продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу, поставляли ток «Укрзализныце» по цене 1,69 грн кВт-час. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе