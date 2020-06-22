За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией «Укрнафта» 49 млн долларов.

Об этом написал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.



«49 миллионов баксов за день! 17 июня «Укрнафта» продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский – единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует «Укрнафту» с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК «Нафтогаз Украины», владелец 50% акций «Укрнафты». Он стоит все это время в сторонке и наблюдает», - написал Куюн.



При этом он обратил внимание, что убыток «Укрнафты» от операционной деятельности в первом квартале текущего года составил 1,15 млрд грн, но несмотря на это менеджмент отдает нефть за бесценок.



Эксперт также отметил, что подобные сделки, на которых зарабатывает Коломойский, не единичны. В частности, природный газ продается по завышенной цене компании Коломойского «Юнайтед Энерджи», Котора далее по завышенной цене поставляет его контролируемой олигархом государственной компании «Центрэнерго».



«Все добываемые и производимые «Укрнафтой» ресурсы идут «Привату». И если нефти идти особо некуда, то природный газ без тендеров идет на компанию «Юнайтед Энерджи», а затем на «Центрэнерго» (тоже, кстати, госкомпания, но под управлением Коломойского), а сжиженный газ на 90% идет «лавке» «Карпатынафтотрейд» по ценам ниже рынка», - написал Куюн.



Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского.

Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на Центрэнерго.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.



«Центрэнерго» с лета 2019 года начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи». По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.



По данным расследования Бигус.инфо уголь на «Центрэнерго» поставляется через российские фирмы бизнесменов, близких к террористам «ДНР».



При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на «Центрэнерго» компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается у полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на «Центрэнерго» выше рыночной.

«Юнайтед Энерджи» была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта за поправкой Андрея Геруса.