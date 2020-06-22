Курс доллара в Украине начал расти, эксперты рассказали, к чему нужно готовиться украинцам

Ожидается, что к концу июня за один доллар придется отдавать не менее 27 гривен, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что транш МВФ особо не повлиял на ситуацию на рынке валют. При этом среди тех факторов, влияние которых может быть ощутимым эксперты называют карантин и ситуация в НБУ.

Экономисты твердят,что вторую волну карантина курс в Украине не выдержит. В таком случаеобвалгривны более чем вероятен.

Кроме того, аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что любая смена в Нацбанке может негативно сказаться на ситуации на рынке, ускорив выход нерезидентов.

По его прогнозу, гривна в ближайшую неделю будет колебаться в диапазоне 26,6-26,9 грн/$.

В свою очередь, аналитик Вадим Иосуб считает, что на доллар может подорожать с 26,75 грн/$ до 27 грн/$ в ближайшую неделю.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 22 июня, на уровне 26,7207 грн/доллар. Таким образом гривна к доллару укрепилась на четыре копейки (26,7633 грн/доллар в пятницу, 19 июня), к евро – на шесть копеек, курс установлен на уровне 29,9953 грн/евро (19 июня – 30,0579 гривен).

Напомним, доллар и евро ушли на дно, НБУ обнародовал новый курс валют: к чему готовиться украинцам.

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