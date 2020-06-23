Национальное антикоррупционное бюро может предъявить претензии президенту Украины Владимиру Зеленскому за подписание меморандума с МВФ, в котором согласована цена газа для населения по импортному паритету – с учетом доставки из европейских хабов

Об этом в Facebook написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

Он отметил, что в подписанном с МВФ меморандуме указано, что ценообразование хаб и логистика применяется также для газа, добытого в Украине. При этом НАБУ имеет претензии в части доставки к формуле Роттердам+, которая ранее определяла стоимость угля в Украине.

«Самый главный риск - НАБУ в нужный им момент может предъявить претензии и самому Зеленскому в следующем духе - импортный паритет в газе необоснован, транспортные затраты документально не подтверждены и так далее...», - написал Вовк.

По его словам, НАБУ может так поступить уже этой зимой - как только газ как товар вырастет в 2 раза от текущего уровня.

В то же время Вовк подчеркнул, что длительное рассмотрение дела о формуле Роттердам+ в судах лишь подтверждает ее правомерность и обоснованность.

«Следствие уже 4 год «извивается» с сюжетной линией, доказательства НАБУ/САП слеплены из песка», - добавил экс-глава НКРЭКУ.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости електроенернии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка електроенернии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам +. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

По мнению народного депутата Украины, председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, когда работала формула «Роттердам+» отечественный уголь был востребован, шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они готовы ехать в Киев на митинги. Он подчеркнул, во время действия формулы «Роттердам +» цена была 1700 гривен. Когда ее перестали использовать после критики, которую поднимал Андрей Герус, начался дисбаланс в угольной отрасли