«Укрзализныця» проигнорировала рекомендации Антимонопольного комитета и требования участников рынка к новой редакции договора на оказание услуг по организации перевозки грузов, запланированное введение его в действие с 1 июля следует отложить. С такой просьбой представители бизнеса обратились к премьер-министру Украины, сообщается на сайте компании «Укрметаллургпром».

«Учитывая явную недоработанность положений нового договора, его противоречие действующему законодательству, ассоциации требуют отменить его введение до момента завершения доработки с учетом замечаний грузовладельцев. На период доработки редакции нового договора, ассоциации считают необходимым продлить срок действия действующего договора на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге», - говорится в обращении.

Представители ассоциаций отметили, что АО «Укрзализныця» формально отнеслась к рекомендациям Антимонопольного комитета доработать договор по организации перевозки грузов железной дорогой с учетом замечаний и предложений операторов рынка, проведя лишь имитацию обсуждения этих замечаний.

«В обновленной редакции договора, опубликованной 31.05.2020 большинство спорных вопросов остались без изменений. Подводя итоги, можно констатировать, что ситуация с проектом договора не изменилась. Обязательные для рассмотрения рекомендации АМКУ, по доработке новой редакции договора «Укрзализныця» не выполнила», - констатируется в обращении.

Кроме того, участники рынка сообщили, что в этот период «Укрзализныця», пользуясь своим монопольным положением, оказывала давление на заказчиков.

«Перед планировавшимися «Укрзализницей» датами введения нового договора, а именно с 01.04.2020 и с 01.06.2020, предприятия при оформлении плана перевозок в автоматизированной системе «МЕСПЛАН» получали уведомления о подтверждении планов только при условии подписания договора в редакции «Укрзализныци», - отмечается в обращении.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь, президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко высказалась за введение моратория на изменение цен на услуги «Укрзализныци» на период кризиса, что позволит грузоотправителям с меньшими потерями пройти кризис.