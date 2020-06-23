Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі МЕРТ, яка має прийняти рішення щодо доцільності або недоцільності порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива і скрапленого газу, у відповідності до законодавства та в інтересах суспільства. Про це заявила Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України.

За словами Привалової, учасники ринку не зважають на тиск, що здійснюється на Комісію, та очікують офіційного рішення Коммісії. «Ми чекаємо офіційну інформацію на сайті Міністерства економічного розвитку щодо результатів розгляду даного питання членами комісії. Ми не зважаємо на ті публікації, які йдуть не від офіційних органів. Тому це питання в межах компетенції членів комісії, вони мають зважити всі за і проти щодо цього питання і прийняти виважене рішення, яке відповідає законодавству, інтересам суспільства, громадян, промисловості».

Негативні коментарі на адресу МЕРТ, розповсюджені сьогодні низкою ЗМІ, близькими до Ігоря Коломойскього, експерт вважає «тиском з метою сформувати бажані результати роботи цієї комісії».

Нагадаємо, 21 лютого «Укртатнафта», «Укрнафта» й «Укргазвидобування», контрольовані групою «Приват», а також НАК «Нафтогаз України» висунули вимогу негайно ввести мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4%.

Попереднє засідання міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі з розгляду спільної скарги «Привату» й НАК «Нафтогаз України» відбулося в березні: комісія не знайшла підстав для початку розслідування і запропонувала заявникам надати додаткові дані й аргументи.

В ефірі «1+1» оприлюднили проект рішення, яке планували ухвалити 22 травня: відмовити в початку розслідування й введенні мит, але «Привату» вдалося заблокувати цей проект і домогтися перенесення засідання. Черговий розгляд питання мав відбутися на цьому тижні, однак УНІАН розповсюдив інформацію з черговою критикою комісії.

Як зазначають експерти з консалтингової групи А-95, ростання мит на дизельне паливо обійдеться споживачам в 11 млрд грн і призведе до дестабілізації постачань. Раніше нафтогазова асоціація, а також Аграрний союз України звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити введення мита на імпортне дизельне паливо і скраплений газ, оскільки це призведе до суттєвого подорожчання харчових продуктів.