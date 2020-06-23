Ініціатива НКРЕКП щодо значного зростання тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та диспетчеризацію не є виправданою, це неефективне рішення

Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляється на сайті міністерства.



«Кризова ситуація на ринку електроенергії склалася ще з січня поточного року. На жаль, відсутність необхідних рішень протягом останніх 6 місяців з боку відповідальних органів зробила ситуацію вкрай складною. Замість низки системних, ефективних заходів нам пропонують просто підняти тариф НЕК «Укренерго» в декілька разів - це неефективне рішення. Перегляд тарифу НЕК «Укренерго» має відбуватися наостанок, коли будуть вичерпані всі інші можливості. Адже підвищення тарифу на передачу електроенергії для промислового споживача може відобразитися на вартості товарів та послуг для населення», – наголосила Буславець.



За її словами, спочатку необхідно повністю виконати Антикризового штабу , серед яких було досягнення згоди з інвесторами щодо добровільного зниження рівня тарифів ВДЕ, що вже зроблено, а також ухвалення низки законодавчих змін, що дозволить вивести енергогалузь з кризи.



«Підписання Меморандуму з інвесторами ВДЕ та прийняття відповідного законопроєкту дозволить зменшити навантаження на кінцеву ціну на електроенергію. Повне виконання рішень Антикризового штабу дозволить уникнути суттєвого зростання тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго», – зазначила Буславець.



Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів в зелену енергетику Меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. Зокрема, документ є базою для підготовки законопроекту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.



Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславец досягли 14 млрд грн.



Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему «зелених».