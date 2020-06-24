Украинцев хотят заставить ежегодно платить за машины налог в 25 тысяч гривен

Как сообщает "Обозреватель", такой законопроект под номером 3704 зарегистрировали в Верховной Раде депутаты от "Слуги народа".

Сейчас жители Украины должны платить налог в 25 тысяч гривен в год, если их автомобиль не старше пяти лет, а его средняя рыночная стоимость начинается от 375 минимальных зарплат - в 2020 году это 1,7 миллиона гривен. Авторы документа предлагают расширить критерии и заставить больше граждан платить деньги в казну.

Законопроект предусматривает, что максимальный "возраст" автомобилей, облагаемых налогом, увеличится до восьми лет. Кроме того, их стоимость снизится до 200 минимальных зарплат или 944 тысяч гривен (по показателям 2020 года).

Владельцам дорогих машин лучше платить налог в течение 60 дней, иначе он будет сильно расти за счет санкций. Так в первые 90 дней налоговики потребуют штраф в размере 10%, после этого сумма составит 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут забрать в качестве налогового залога, а другими словами - арестовать. Хозяин все равно сможет пользоваться машиной, но ему запрещено продавать или передавать ее во владение другим лицам. Власти имеют право продать арестованный автомобиль, чтобы погасить долг. Остаток при этом возвращают владельцу.

Украинцы возмутились инициативой "Слуг народа" в социальных сетях:

"Экономика этих артистов заключается в постоянном щемлении людей. На развитие отраслей нет мозгов. И зачем они в принципе нужны, толку ноль в основном только вред"; "На воздух еще нужно налог, забыли наверное"; "Скажите, за солнце днём платить ещё не нужно?"; "Когда будет налог на ходьбу пешком?"; "Покращення за покращенням".

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