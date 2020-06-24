Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) своїми планами щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії компанією «Укренерго» провокує конфлікт промисловості з енергетичними підприємствами.



Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив генеральний директор компанії Д.Трейдінг (входить в ДТЕК) Віталій Бутенко.



«На тлі компромісного рішення між урядом і інвесторами регулятор пропонує підвищити тариф Укренерго в 4 рази. На мій погляд, це інакше ніж безглуздою війною назвати неможливо. Чому? Тому що, по-перше, такого підвищення не витримає промисловість країни. Всі це розуміють, і регулятор також це розуміє. Але все рівно він планує це робити. Це провокація. Ціль цієї провокації – саме створення цієї штучної війни», - сказав Бутенко.



За його словами, спроба кратно підвищити тариф «Укренерго» ініціюється для того, щоб нашкодити меморандуму між Кабінетом міністрів України та інвесторами в зелену енергетику, який став основою для законопроєкту №3658, котрий знижує зелені тарифи та гарантує 100% оплату за зелену електроенергію.



«Є такий вислів: поганий мир кращий за добру війну. Уряд підписав компромісний меморандум з інвесторами в зелену енергетику України. Це і є той самий мир. Отже, тарифи будуть знижені. Фінансове навантаження на енергоринок суттєво впаде. Це добре для нашої енергетичної галузі. Але, з другого боку, перед інвесторами будуть погашати борги, і за зелену енергетику будуть платити 100%», - уточнив директор.



Він зазначив, що у разі реалізації намірів НКРЕКП щодо «Укренерго» криза в економіці та енергетиці країни поглибиться, і саме тому ДТЕК виступає проти таких рішень.



«Металурги проти зелених, виробники проти споживачів, зовнішні інвестори проти уряду України. Тому що такі рішення не виведуть країну з кризи в енергетиці. Такі рішення збільшать цю кризу. Так, наша компанія проти цього рішення. Бізнес і енергетика країни – ви розумієте, це не колода карт, якими можна грати, як собі забажаєш», - підкреслив Бутенко.



Як повідомлялося, на 24 червня заплановане засідання НКРЕКП, де планується розгляд питання щодо підвищення тарифу на передачу НЕК «Укренерго» в 4 рази. Таке рішення регулятор ініціює нібито через підписання меморандуму між Кабміном та інвесторами в зелену енергетику, але при цьому воно суттєво підвищує тарифи на електроенергію для промисловості. В НКРЕКП повідомили, що розгляд питання про підвищення тарифів «Укренерго» перенесено на 25 червня.