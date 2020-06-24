Замминистра экономразвития и торговли Тарас Качка остановил рост цен на дизтопливо

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге на Site.ua, комментируя сообщения СМИ, принадлежащих Игорю Коломойскому, о якобы некорректной работе Межведомственной комиссии по международной торговле.



Политолог напомнил, что группа "Приват" уже не первый день добивается повышения пошлин на импортное дизельное топливо и сжиженный газ, чтобы поднять цены на топливо на внутреннем рынке, где компании занимают монопольное положение.



«Ребята на максимуме своих мощностей занимают определенный сегмент украинского дефицитного рынка ДТ. Расти за счет производства некуда, поэтому просто хотят поднять цену. Но мешает импорт, который тогда будет дешевле - нет монополии, не пройдет такой сценарий. Но можно поднять цену на импорт с помощью пошлин. Тогда и цены на свою продукцию смело можно поднять. Доля на рынке останется такой же. Вкладывать ничего не надо - ни в работающие мощности, ни в создание новых. Просто повышение цены даст миллиарды чистой прибыли на ровном месте», - написал Сазонов.



По его словам, от введения пошлины на импортное дизтопливо и роста цен на заправках пострадают, прежде всего, аграрии и обычные автомобилисты, а в конечном итоге это приведет к росту цен на продукты.



«Заплатят все - даже те, кто не ездит. Потому что доставка товаров и продуктов в магазины тоже подорожает, и все это повесят на покупателя», - подчеркнул Сазонов.



Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требуют введения на них пошлин в размере 8,46%.



В свою очередь эксперты подчеркивают, что повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.