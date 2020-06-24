Идея "Слуг народа" ввести налог на авто для украинцев является обычным воровством
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
По его словам, такая инициатива "Слуг народа" является настоящим обдирательством.
"Хотят п@дарасы, чтобы за новые машины стоимостью от 977 тыс гривен платили каждый год по штуке баксов. Восемь лет. Типа роскошь. То есть восемь тысяч баксов ты должен заплатить, кроме того, что с каждого литра бензина или солярки платишь 30-40% налогов. При покупке авто платишь пару штук в пенсионный фонд, косарь или даже больше зелени платишь только за регистрацию. Плюс ещё покрываешь ввозные пошлины в несколько тысяч долларов, которые делают машину в бедной Украине дороже чем в Германии", - эмоционально высказался политолог.
Также он отметил, что "Слуги народа" таким образом выкачивают деньги с простых украинцев.
"Нет смысла поддерживать налогами это государство жуликов и воров. Поскольку нет никакого кризиса, они тупо п@здят наши деньги", - считает политолог.
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Романенко уверен, что расплата за такую "тупорылую идею" от "Слуг народа" не заставит себя долго ждать.
"Я не знаю, кому в СН пришла в голову такая тупорылая идея, но и неважно. Просто мы будем вас мочить точно также, как Пороха год назад. Из всех стволов. Как вы с нами, так и мы к вам", - заявил политолог.
В то же время, он считает, что данный закон принят не будет.
"Я уверен, что они закон не примут, получив по тупым рогам. Зачем тогда это делать? Потому что вместо мозгов корабельные сосны. Ну и рейтинг Зеленского ещё не слишком сильно обвалился. Так что самое время помочь это сделать", - заключил Романенко.
Напомним, что сейчас жители Украины должны платить налог в 25 тысяч гривен в год, если их автомобиль не старше пяти лет, а его средняя рыночная стоимость начинается от 375 минимальных зарплат - в 2020 году это 1,7 миллиона гривен. Авторы документа предлагают расширить критерии и заставить больше граждан платить деньги в казну.
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