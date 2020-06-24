Идея "Слуг народа" ввести налог на авто для украинцев является обычным воровством



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.



По его словам, такая инициатива "Слуг народа" является настоящим обдирательством.



"Хотят п@дарасы, чтобы за новые машины стоимостью от 977 тыс гривен платили каждый год по штуке баксов. Восемь лет. Типа роскошь. То есть восемь тысяч баксов ты должен заплатить, кроме того, что с каждого литра бензина или солярки платишь 30-40% налогов. При покупке авто платишь пару штук в пенсионный фонд, косарь или даже больше зелени платишь только за регистрацию. Плюс ещё покрываешь ввозные пошлины в несколько тысяч долларов, которые делают машину в бедной Украине дороже чем в Германии", - эмоционально высказался политолог.

Также он отметил, что "Слуги народа" таким образом выкачивают деньги с простых украинцев.

"Нет смысла поддерживать налогами это государство жуликов и воров. Поскольку нет никакого кризиса, они тупо п@здят наши деньги", - считает политолог.

Романенко уверен, что расплата за такую "тупорылую идею" от "Слуг народа" не заставит себя долго ждать.