Российского демпинга на рынке дизельного топлива нет, а для внутренних производителей сформировались приемлемые условия

Об этом написал директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.



«Никакого демпинга нет. Украина закупает нефтепродукты по максимальным ценам в Европе и это создает хорошие условия для внутренних производителей», - написал Куюн.



В то же время, по его словам, введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа создаст доминирование группы «Приват» Игоря Коломойского, владеющей Кременчугским НПЗ и мощнейшими морскими нефтеперевалочными комплексами. Доля рынка ДТ вырастет до 35-40%, дополнительный заработок составит около 260 млн грн в месяц.



«Введение пошлины приведет к росту цен на ДТ в размере 1 грн/л или 1000 грн/т. Украинские НПЗ и госкомпании в числе первых подняли цены после введения спецпошлины на ДТ и сжижгаз в прошлом году», - подчеркнул Куюн.



Эксперт также отметил, что украинские производители не могут гарантировать стабильность цен, так как не могут полноценно заместить российскую долю нефтепродуктов.



Напомним, ранее президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова заявила, что введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для конечного потребителя.



В свою очередь директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин подчеркнул, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.