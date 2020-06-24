Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики может заседать в заочном формате

Об этом заявила партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махинова.

«Такой формат законодательно предусмотрен, что комиссия может не собираться, а определенные вопросы рассматривать путем заочного голосования. Соответственно, тут если прям сугубо с юридической точки зрения, то говорить, что это что-то экстраординарное или какое-то неправильное, достаточно сложно. Нужно ждать результаты, уже тогда комментировать. Но заочная форма принятия решения предусмотрена самим нашим законодательством», - сказала Махинова.

Она также отметила, что решение комиссии о введения или не введении пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа является резонансным, поскольку коснется всех потребителей, что спровоцировало повышенное внимание к заседанию комиссии.

«Продукт (дизтопливо, газ – ред.) очень резонансный, это национальный интерес, поскольку коснется всех, начиная от потребителей физических лиц на полках магазинов, и заканчивая промышленными предприятиями, которые тоже пострадают», - сказала Махинова.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требуют введения на них пошлин в размере 8,46%.