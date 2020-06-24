25 июня Комитет по энергетике и жилищно-комунальному хозяйству Верховной Рады Украины проведет заседание, где будет согласовывать подготовленный Кабинетом министров Украины и поддержанный Офисом президента Украины законопроект №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов и урегулирует кризис в зеленой энергетике страны.

Об этом говорится в повестке заседания комитета, назначенного на 25 июня.

Ключевые положения документа предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (18 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

Законопроект №3658 базируется на меморандуме, подписанном между Кабинетом министров Украины и профильными ассоциациями, которые представляют интересы иностранных инвесторов. Законопроект также поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, ряд энергетических ассоциаций традиционной и возобновляемой энергетики Украины.

АТПУ отмечает, принятие законопроекта №3658 в парламенте сохранит доверие инвесторов к Украине, минимизирует потенциальные арбитражные дела, а также позволит избежать одностороннего навязывания резкого снижения тарифов, которое могло бы нанести длительный вред формированию среды для привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину.

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса.

По словам премьер-министра, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».