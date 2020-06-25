Бізнес-асоціації та члени Української Ради Бізнесу записали звернення до міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка та голови комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталуса

Зазначається, що звернення стосується проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про національну безпеку України" (щодо включення доктрини економічної безпеки України до елементів планування у сферах національної безпеки і оборони).

За їхніми словами, на даний момент перед Україною стоять серйозні виклики, які загрожують національним економічним інтересам.

Далі наводимо текст без коментарів та змін:

Голові Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитру Наталусі.

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігорю Петрашку.

Щодо проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про національну безпеку України" (щодо включення доктрини економічної безпеки України до елементів планування у сферах національної безпеки і оборони)

Ми, представники українського бізнесу, усвідомлюючи спільну відповідальність за збереження та сталий розвиток економіки України, звертаємось до Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Міністра економіки України із наступним:

Сьогодні перед Україною стоять значні внутрішні та зовнішні виклики, що загрожують національним економічним інтересам. Зокрема, це такі загрози:

Інституційні: неформальні інститути, відносини та структури, що суперечать формальним та викривлюють їх; невиконувані норми законів, зрощування окремих секторів економіки з державною владою, недостатня захищеність права власності через недосконалість системи правосуддя тощо.

Макроекономічні: світова економічна криза, монополізація ключових секторів національної економіки, значний рівень тінізації економіки, значний обсяг контрабанди тощо.

Фінансові: втеча капіталів за кордон і масове використання офшорних юрисдикцій, податкових гаваней для уникнення від оподаткування всередині країни; критично високий рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет України та соціальні фонди; залежність банківського сектору від політики державних банків тощо.

Зовнішньоекономічні: відсутність чіткої системи взаємодії державних органів з питань забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, нерозвиненість зовнішньоторговельної інфраструктури, втягування України у торгівельні війни та зростання протекціонізму у світі, санкційний вплив на економіку України з боку країни-агресора тощо.

Енергетичні: критична залежність від імпорту енергоресурсів, ризики завдання шкоди українській економіці окремими гравцями сектору, ризик несанкціонованої зупинки підприємств енергетичного сектора тощо.

Відповідальний бізнес прагне побудувати в Україні легальне бізнес-середовище, з єдиними правилами, зрозумілими всім учасникам економічних відносин; мінімізувати всі можливі економічні загрози. Тому вважаємо вкрай важливим якнайшвидше внести зміни до Закону України "Про національну безпеку України" (щодо включення доктрини економічної безпеки України до елементів планування у сферах національної безпеки і оборони) (проєкт №3433) та імплементувати його норми, розробивши та прийнявши Доктрину економічної безпеки. Представники провідних бізнес-об’єднань та аналітичних центрів провели низку досліджень у цих напрямках, готові надати відповідні дослідження для ознайомлення та взяти участь у роботі над проєктами доктринальних документів.

Ми звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України із закликом прийняти на поточній парламентській сесії важливий проєкт закону №3433 та сприяти його імплементації. Також пропонуємо провести публічне обговорення проєкту змін до Закону України "Про національну безпеку України", ключових загроз українській економіці та шляхів їх мінімізації - за участі народних депутатів, представників Кабінету міністрів, Офісу Президента, українського бізнесу і фахівців аналітичних центрів

Ми переконані, що якнайшвидше прийняття відповідних змін до Закону України "Про національну безпеку України", створення Доктрини економічної безпеки та реалізація її завдань - дозволять суттєво пришвидшити зростання економіки України, забезпечити рівні конкурентні умови ведення бізнесу, зміцнити державність та забезпечити добробут населення.