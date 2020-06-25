Підвищення Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тарифів «Укренерго» спрямоване на провал Меморандуму про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в сектор ВДЕ.

Про це йдеться в матеріалі сайту «Главком» «Спроба підвищити в 4 рази тарифи «Укренерго» — витончена схема як «поховати» Меморандум з «зеленими інвесторами».



Сайт «Главком» нагадав, що згідно Меморандуму між Кабміном та інвесторами у ВДЕ, тарифи на вітрову енергетику знижуються до рівня тарифів в Австрії та Німеччині, попри те, що ризики в нашій країні набагато більші, а кредити - суттєво дорожчі. В свою чергу держава за цю поступку з боку інвесторів у «зелену» енергетику пообіцяла погашення 40% нинішньої суми боргів перед ВДЕ у IV кварталі 2020 року і погашення по 15% - у кожному кварталі наступного року. Таким чином, до кінця 2021 року заплановане остаточне погашення наявних боргів перед ВДЕ, які становлять 14 млрд. грн. Окрім того, видання наголосило, що ця домовленість дозволяє зберегти робочі місця для працівників станцій СЕС і ВЕС.



«Тепер всі ці зусилля можуть зійти нанівець, тому що обґрунтування НКРЕКП, чого саме вони вирішили підвищити тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергію 3,8 рази, а на диспетчеризацію - у 4 рази, зводиться до того, що іншого шляху розрахуватися з “зеленими боргами” вчасно немає», - повідомляє Главком.



За оцінкою видання, таке рішення створює помилкову уяву, що ВДЕ нібито паразитують на промисловості, яка сама знаходиться у скруті. «Главком» також зазначає - створення такої помилкової уяви спрямовано на зведення до нуля шансів на ухвалення Верховною Радою законопроекту №3658, що підготовлений на виконання Меморандуму та передбачає удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.



«Підвищення тарифів «Укренерго» приведе до подорожчання електроенергії для промисловості. Яка давно та надійно увійшла у круте піке падіння, яке останнім часом прискорюється – зниження промвиробництва у квітні становило 16%, у травні – 12%. Зрозуміло, що в такий кшталт виробників ВДЕ штучно зроблять чи не головними ворогами промисловості», - наголошує Главком.



На думку авторів публікації, різке підвищення тарифів «Укренерго» має на меті створити умови для провалу законодавчої імплементації норм Меморандуму Кабміну з інвесторами у ВДЕ.



Нагадаємо, 24 червня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг збиралася підвищити у 4 рази тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду із інвесторами у зелену енергетику. Як стало відомо, прийняття рішення з цього питання перенесене на 25 червня.



Раніше народний депутат член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії в 4 рази є не підйомною для бізнесу та. На думку Буймістер, Регулятор запропонував таке рішення для того, щоб заблокувати розв’язання кризової ситуації в енергетиці, яка була спричинена, зокрема й дією ініційованих головою енергокомітету ВР Андрієм Герусом спекулятивних схем на ринку електроенергії.